بشرى سارة لجميع منتسبي وزارة الداخلية

الأربعاء 04 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية العميد محمد حيدرة قدور، اليوم الثلاثاء حرص واهتمام قيادة الوزارة ممثلة بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري على متابعة إجراءات صرف مرتبات منتسبي الوزارة والوحدات الأمنية التابعة للوزارة .

وقال العميد قدور, أن إجراءات المتابعة تسير بوتيرة عالية لدى كافة الجهات ذات العلاقة لصرف المرتبات خلال الأيام القليلة القادمة ودون أي نقصان .

ونقل الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عن العميد قدور قوله" : أنه وتنفيذا لتوجيهات معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري، الموجهة وفق الخطاب السابق للبنك سوف يتم البدء بصرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية والوحدات الأمنية من البنك المركزي خلال هذا الأسبوع .

وأوضح العميد قدور, أن إجراءات تنفيذ سحب وصرف مرتبات وزارة الداخلية والوحدات الأمنية، بدأت لدى المختصين في البنك المركزي، لافتا إلى أن الإجراءات سوف يتم استكمالها خلال اليومين القادمين لكافة الوحدات الأمنية حسب الآلية المقررة من الوزارة وذلك عبر مصرف الكريمي وكُتاب المرتبات.

وأكد العميد قدور, أن المتابعة مستمرة من قبل الجهات المعنية بالوزارة وبإشراف مباشر من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، لإتمام عملية صرف كافة مستحقات منتسبي الوزارة وسوف سيتم إبلاغ كافة الوحدات عبر مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية .

وطمأن مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية العميد محمد حيدرة قدور ,جميع منتسبي الوزارة بأن مرتباتهم ستصلهم كاملة، ودون أي نقصان ، مطالبا إياهم بعدم الانجرار لما يشاع من أكاذيب تهدف إلى إثارة البلبلة والتشكيك بالحكومة وبالإجراءات التي اتخذتها مؤخرا .