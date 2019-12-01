عدن تشهد عملية أغتيال جديدة ضحيتها مسؤول «أمني»

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اغتال، مسلحون مجهولون، مساء اليوم الثلاثاء، مدير البحث الجنائي في شرطة العريش، بمدينة عدن، جنوبي البلاد.
وقالت مصادر محلية، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الرائد سالم لهطل، مدير البحث الجنائي في شرطة العريش، أثناء خروجه من مقر عمله، ليردوه قتيلاً على الفور.
ولم تذكر المصادر أي تفاصيل أخرى عن هذه الحادثة حتى كتابة هذا الخبر.
ويأتي اغتيال الرائد لهطل، بعد يومين فقط، من اغتيال مدير البحث الجنائي بمديرية المنصورة في عدن "الرائد صلاح الحجيلي"، والذي قتل برصاص مجهولين في حي العيادات، بمدينة عدن، أمس الأول الأحد.
وتشهد عدن انفلاتاً أمنياً غير مسبوق منذ سيطرة الانتقالي الإماراتي على المدينة، بعد الانقلاب على الحكومة في الـ 10 من أغسطس الماضي.