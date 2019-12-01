بشرى سارة لجميع منتسبي وزارة الداخلية عدن تشهد عملية أغتيال جديدة ضحيتها مسؤول «أمني» قرار من المملكة بمنع مسؤولين إسرائيليين من دخول أراضيها وبنيامين يعتبره تصرفا خطيرا بينها الإمارات.. قناة إسرائيلية تكشف أسماء 4 دول عربية تسعى تل أبيب لتوقيع اتفاق معها الفريق «الأحمر» يلتقي أرفع مسؤول أممى وهذا ما بحثاه الوزير «عطية» يتوعد العابثين بأراضي الأوقاف بإجراءات حازمة الخارجية اليمنية تتغنى باتفاق الرياض وتتجاهل كل معرقليه وتتحدث عن زخم كبير للسلام «غريفيث» يصل دولة خليجية ومصادر تتحدث عن جولة مفاوضات جديدة يسبقها وقفاً شاملاً لاطلاق النار وفتح كافة المعابر ترامب يكشف تفاصيل خاصة عن الانفاق العسكري السعودي للقوات الامريكية مقابل الحماية وزارة لتعليم العالي تزف خبرا مفرحا للطلاب المبتعثين في الخارج
قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الأردن تصرف اليوم الثلاثاء "بشكل خطير"، بمنعه مسؤولين إسرائيليين من دخول المملكة بسسب لباس ديني.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "تم الاتفاق مسبقا مع بعض الإسرائيليين المذكورين باستبدال القلنسوة اليهودية بقبعة لأسباب أمنية، إلا أنهم تفاجأوا لدى عبورهم إلى الجانب الأردني، بمنعهم من الدخول وذلك لارتداء بعضهم الزي الديني".
ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الإسرائيليين في المكان أنه تم تفتيشهم ثلاث مرات وإجبارهم على الانتظار لعدة ساعات.
وأضافت الصحيفة أنه "تم الاتصال بعمان لطلب الإذن بدخولهم إلى المملكة، لكن كثيرين منهم قرروا العودة إلى إسرائيل بسبب التعامل مع الوفد الإسرائيلي".
يذكر أن الأردن أغلق مسجد مقام النبي هارون قبل أن يعيد افتتاحه، بسبب استغلال اليهود له وللبتراء من أجل الدعاية لمزاعمهم حول ما يسمونه "أرض الميعاد"، حيث يؤدي المستوطنون المتشددون طقوسا تلمودية، ترفضها عمان جملة وتفصيلا.