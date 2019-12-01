الفريق «الأحمر» يلتقي أرفع مسؤول أممى وهذا ما بحثاه

الثلاثاء 03 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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التقى نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح الأحمر، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش على هامش قمة المناخ في العاصمة الإسبانية مدريد.

وناقش محسن مع غوتيريش التطورات والجهود الأممية المبذولة، وأطلعه على المستجدات والجهود المبذولة من قبل الحكومة ودول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لإحلال السلام الدائم في اليمن.وفق لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأكد نائب الرئيس للأمين العام للأمم المتحدة أن الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية تدعم كل الجهود الأممية التي يبذلها المبعوث الخاص لليمن وبما يؤدي إلى سلام مستدام مبني على المرجعيات الثلاث ويُنهي الانقلاب ويستعيد الدولة اليمنية.

وأشار خلال اللقاء إلى المعاناة الإنسانية للمواطن اليمني التي تتدهور يوماً بعد آخر بفعل قبضة الميليشيات الحوثية وانتهاكاتها الإجرامية، واعتداءاتها المستمرة وتهديدها للأمن والسلم الدوليين.

من جانبه جدد الأمين العام للأمم المتحدة الحرص على إنجاز السلام الدائم في اليمن وإنهاء المعاناة.

وكان نائب الرئيس وصل الأحد الماضي، إلى العاصمة الأسبانية مدريد، للمشاركة في مؤتمر الأطراف 25 (COP25) نيابة عن الرئيس عبدربه منصور هادي.