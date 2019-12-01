الوزير «عطية» يتوعد العابثين بأراضي الأوقاف بإجراءات حازمة الخارجية اليمنية تتغنى باتفاق الرياض وتتجاهل كل معرقليه وتتحدث عن زخم كبير للسلام «غريفيث» يصل دولة خليجية ومصادر تتحدث عن جولة مفاوضات جديدة يسبقها وقفاً شاملاً لاطلاق النار وفتح كافة المعابر ترامب يكشف تفاصيل خاصة عن الانفاق العسكري السعودي للقوات الامريكية مقابل الحماية وزارة لتعليم العالي تزف خبرا مفرحا للطلاب المبتعثين في الخارج دولة عربية أكثر من نصف سكانها فقراء يجتاحها ربيع عربي ناعم جدول رحلات «طيران اليمنية» ليوم غد الاربعاء عملة دولة عربية تصل إلى حافة الانهيار.. اتصل بخدمة العملاء 24 ألف مرة .. فتم القبض عليه لماذا منعت الولايات المتحدة المساعدات عن الجيش اللبناني... ولماذا أفرجت عنها؟
أكد وزير الخارجية محمد الحضرمي أن تنفيذ اتفاق الرياض أصبح يمثل ضرورة ملحة لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني وأدواته في اليمن.
وأشار إلى أن الاتفاق سيعطي زخما كبيرا لتحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن..منوهاً بأن مسار الأمم المتحدة هو المسار الوحيد والعملي لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.
وتجاهل وزير الخارجية كل العراقيل التي وضعت أمام اتفاق الرياض، واكتفى بالتغني بمضمون الاتفاق، الذي لم ينفذ منه الا جزء يسير جدا.
جاء ذلك خلال لقائه سفير الدنمارك لدى اليمن أوله موسبي، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وجهود الحكومة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعم عملية السلام.وتطرق الحضرمي الى جهود الحكومة ومساعيها للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الانقلاب الحوثي
.وشدد على ضرورة الضغط على الحوثيين من اجل إنهاء العراقيل التي تواجهها الجهود الإنسانية للأمم المتحدة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، والسماح للفريق الفني الاممي للوصول إلى خزان صافر للقيام بالإصلاحات اللازمة تفاديا لحدوث كارثة بيئية