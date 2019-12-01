«غريفيث» يصل دولة خليجية ومصادر تتحدث عن جولة مفاوضات جديدة يسبقها وقفاً شاملاً لاطلاق النار وفتح كافة المعابر

الثلاثاء 03 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بحث المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم الثلاثاء، فرص السلام في البلاد مع مساعد وزير الخارجية الكويتي السفير أحمد ناصر الصباح.

وقال مكتب المبعوث الأممي في تغريدة عبر حسابه على تويتر "إن جريفيث عقد لقاء مع السفير الصباح ناقش فرص السلام في اليمن". مثمنا "دور الكويت كمؤيد للسلام في المنطقة".

يأتي هذا في وقت قالت مصادر إعلامية، إن الكويت ستستضيف جولة المفاوضات النهائية لوقف الحرب في اليمن مطلع يناير القادم.

وتوقعت المصادر "أن يسبق جولة المفاوضات هذه وقفاً شاملاً لاطلاق النار، وفتح كافة المعابر، واستئناف حركة الطيران بمطار صنعاء الدولي".

وكان مندوب الكويت لدى مجلس الأمن السفير منصور العتيبي، قد قال مساء الجمعة، إن بلاده "مستعدة لاستضافة الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق نهائي وشامل لهذه الأزمة".

يشار إلى أن الكويت كانت قد استضافت في العام 2016 مشاورات بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين استمرت لأشهر، بهدف حل الأزمة بين الطرفين، من دون إحراز تقدم فعلي.