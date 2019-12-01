الوزير «عطية» يتوعد العابثين بأراضي الأوقاف بإجراءات حازمة الخارجية اليمنية تتغنى باتفاق الرياض وتتجاهل كل معرقليه وتتحدث عن زخم كبير للسلام «غريفيث» يصل دولة خليجية ومصادر تتحدث عن جولة مفاوضات جديدة يسبقها وقفاً شاملاً لاطلاق النار وفتح كافة المعابر ترامب يكشف تفاصيل خاصة عن الانفاق العسكري السعودي للقوات الامريكية مقابل الحماية وزارة لتعليم العالي تزف خبرا مفرحا للطلاب المبتعثين في الخارج دولة عربية أكثر من نصف سكانها فقراء يجتاحها ربيع عربي ناعم جدول رحلات «طيران اليمنية» ليوم غد الاربعاء عملة دولة عربية تصل إلى حافة الانهيار.. اتصل بخدمة العملاء 24 ألف مرة .. فتم القبض عليه لماذا منعت الولايات المتحدة المساعدات عن الجيش اللبناني... ولماذا أفرجت عنها؟
بحث المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم الثلاثاء، فرص السلام في البلاد مع مساعد وزير الخارجية الكويتي السفير أحمد ناصر الصباح.
وقال مكتب المبعوث الأممي في تغريدة عبر حسابه على تويتر "إن جريفيث عقد لقاء مع السفير الصباح ناقش فرص السلام في اليمن". مثمنا "دور الكويت كمؤيد للسلام في المنطقة".
يأتي هذا في وقت قالت مصادر إعلامية، إن الكويت ستستضيف جولة المفاوضات النهائية لوقف الحرب في اليمن مطلع يناير القادم.
وتوقعت المصادر "أن يسبق جولة المفاوضات هذه وقفاً شاملاً لاطلاق النار، وفتح كافة المعابر، واستئناف حركة الطيران بمطار صنعاء الدولي".
وكان مندوب الكويت لدى مجلس الأمن السفير منصور العتيبي، قد قال مساء الجمعة، إن بلاده "مستعدة لاستضافة الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق نهائي وشامل لهذه الأزمة".
يشار إلى أن الكويت كانت قد استضافت في العام 2016 مشاورات بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين استمرت لأشهر، بهدف حل الأزمة بين الطرفين، من دون إحراز تقدم فعلي.