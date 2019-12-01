وزارة لتعليم العالي تزف خبرا مفرحا للطلاب المبتعثين في الخارج

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أعلن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مازن الجفري، تحويل مستحقات الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي 2018-2019م للطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج.
وأوضح الجفري في تصريح نقلته وكالة سبأ بأنه تم تحويل المستحقات، من البنك المركزي اليمني إلى جميع الملحقيات الثقافية والسفارات اليمنية المعتمدة في الخارج لصرفها للطلاب المستحقين خلال الأيام القريبة القادمة.
واكد أن قطاع البعثات على وشك الانتهاء من إعداد مستحقات الربع الثالث للعام 2019م و تحويلها للخارج في القريب العاجل.