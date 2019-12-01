جدول رحلات «طيران اليمنية» ليوم غد الاربعاء عملة دولة عربية تصل إلى حافة الانهيار.. اتصل بخدمة العملاء 24 ألف مرة .. فتم القبض عليه لماذا منعت الولايات المتحدة المساعدات عن الجيش اللبناني... ولماذا أفرجت عنها؟ نايل سات تسعد لإطلاق قمر صناعي جديد إلى الفضاء عاجل .. أمير قطر يتلقى رسالة خطية من الملك سلمان .. تفاصيل تعز : حزب الاصلاح يصدر بيان حول مقتل العميد الحمادي .. ماذا قال؟ وفاة اشهر فنان شعبي في مصر الملك سلمان يصدر قرارات جديدة... منها ما يتعلق بست دول خدعة حوثية لتهريب عناصرها الى الخارج وتكليفهم بتنفيذ مهام خطيرة .. كيف يتم ذلك وما مهمتهم؟