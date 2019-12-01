عاجل .. أمير قطر يتلقى رسالة خطية من الملك سلمان ..  تفاصيل 

الثلاثاء 03 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مارب برس - مارب

عدد القراءات 1760

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يتلقى رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، "تلقى الأمير تميم رسالة خطية من الملك سلمان".

وأضافت الوكالة أن الرسالة "تضمنت دعوة أمير قطر لحضور اجتماع الدورة 40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأشارت إلى أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تسلم الرسالة، خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي".

يأتي ذلك، قبل أيام من القمة الخليجية، والتي تعقد في العاشر من ديمسبر/ كانون الأول الجاري، في الرياض للعام الثاني على التوالي، والتي تعد القمة الثالثة، منذ قطع السعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر، في الخامس من يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها الإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأخرى؛ الأمر الذي تنفيه الدوحة باستمرار.