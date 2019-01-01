مصدر يكشف آخر مستجدات مقتل الحمادي .. القبض على متهمين جدد وما مصير القاتل وأين هو الآن

الثلاثاء 03 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشف مصدر مطلع اليوم الثلاثاء عن بـدء التحقيق مع جلال الحمادي شقيق القائد العسكري عدنان الحمادي.

وقال المصدر لمأرب برس ان جلال الحمادي المتهم بقتل شقيقه، قدمت له الرعاية الصحية اللازمة في احدى المستشفيات في ريف محافظة تعز ، حيث اصيب يوم امس بعد ان اقدم على قتل شقيقه العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع ، باصابة مباشرة في الرأس، فيما تم ‏إعتقال متهمين جدد على علاقة بالحادثة.

وبحسب المصدر تجري التحقيقات حاليا مع شقيق الحمادي (جلال)، وستة أشخاص أخرين.

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