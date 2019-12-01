بماذا فاجأ الجمهور القطري الاماراتيين امس ونال اعجاب الجميع؟

الثلاثاء 03 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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فاجأ الجمهور القطري، مساء امس الاثنين، الإماراتيين بإجراء لافت، وذلك أثناء مباراة منتخبي قطر والإمارات ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات في بطولة خليجي 24 المُقامة حاليًا في الدوحة.

وأظهر مقطع فيديو تداوله مغردون على موقع "تويتر"، الجمهور القطري وهو يقف داخل إستاد خليفة الدولي، أثناء عزف النشيد الوطني للإمارات، ومن ثمَّ تصفيق الجمهور بحرارة بعد نشيد الامارات.

وحظي الفيديو على تفاعل واسع من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بموقف الجمهور القطري، الذي فصل الرياضة عن السياسة، وحاول كسب ود شعب الإمارات.

ولم يستطع محبو رياضة كرة القدم في السعودية والإمارات، إخفاء إعجابهم بما فعله الجمهور القطري؛ إذ أشادوا بموقفهم، ومؤكدين أنهم شعب واحد، وأن الخلافات لا بد أن تنتهي.

وهزمت قطر الامارات 4-2 وتأهلت الى نصف النهائي لتضرب موعدا مع السعودية فيما تلتقي العراق البحرين في مباراة نصف النهائي الاخرى.