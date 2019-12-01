ميسي يحطم رقم قياسي هو الاول في التاريخ ويتوج بجائزة افضل لاعب

الثلاثاء 03 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توج النجم الارجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة وهدافه التاريخي بكرته الذهبية السادسة في مسيرته، التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.

وانفرد ميسي بالرقم القياسي بعدد الفوز بالكرات الذهبية، وفض الشراكة مع غريمه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يملك خمس كرات ذهبية وحل في المركز الثالث هذا الموسم، في حين جاء الهولندي فيرغيل فان دايك مدافع ليفربول في المركز الثاني، وحصل السنغالي ساديو ماني على المركز الرابع.

وقدم الجائزة للبولغا الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، الذي فاز بالجائزة الموسم الماضي.

وقاد ميسي فريقه للفوز بلقب الليغا ونهائي كأس الملك ونصف نهائي دوري الأبطال، كما فاز بجوائز "الحذاء الذهبي" لأفضل هداف في أوروبا، و"بيتشيتشي" لأفضل هداف في الليغا، وجائزة أفضل هداف في دوري الأبطال.

وكان ميسي توج بالجائزة سابقا في أعوام: 2009 و2010 و2011 و2012 و2015.

وجاء المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الخامس، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في المركز السادس، ثم البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول في المركز السابع، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ في المركز الثامن، ثم البرتغالي بيرناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي في المركز التاسع، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي في المركز العاشر.