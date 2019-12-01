«الفار» الذي حرم اليمن من اول انجاز على مستوى الخليج

الثلاثاء 03 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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ألغى حكم مباراة اليمن والعراق في الجولة الثالثة من مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى لخليجي 24 هدفًا لمنتخب اليمن في شباك العراق.

وسجل عبدالواسع المطري هدفًا لمنتخب اليمن قبل أن تتدخل تقنية الـ ”فار“ لإلغائه بسبب مخالفة على لاعب اليمن في منتصف الملعب قبل الهدف.

وخرج منتخب اليمن بشكل رسمي من البطولة بعدما خسر مواجهتيه الأولى أمام الإمارات ثم قطر.

واكتفى العراق وهو يلعب بعشرة لاعبين بالتعادل بدون أهداف مع اليمن.

ولعب العراق بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثامنة بعد طرد الظهير الأيمن مصطفى محمد جبر ببطاقة حمراء مباشرة، بينما تدخل حكم الفيديو المساعد ليلغي هدفا سجله عبد الواسع المطري لصالح اليمن في منتصف الشوط الثاني بسبب مخالفة في بداية اللعبة ضد مدير عبد ربه.

وأنهى العراق، الذي كان ضمن التأهل بالفعل وصدارة المجموعة الأولى منذ الجولة السابقة، الدور الأول بسبع نقاط، بينما تأتي قطر صاحبة الضيافة في المركز الثاني برصيد ست نقاط بعد فوزها 4-2 على الإمارات التي ودعت البطولة بعد توقف رصيدها عند ثلاث نقاط ،واليمن رابعا بنقطة واحدة.

وهي المرة الاولى التي تستخدم تقنية الفيديو «الفار» في كأس الخليج العربي بعد ان بدأ استخدامها في بطولة كأس العالم الاخيرة بروسيا .