ماذا قال حمود المخلافي عن عدنان الحمادي وبماذا وصفه؟

الثلاثاء 03 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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قال الشيخ حمود المخلافي قائد المقاومة الشعبية في تعز ، ان العميد الركن عدنان الحمادي كان قائدا جسورا كان له فضل السبق في مواجهة الانقلاب.

واعتبر المخلافي رحيله خسارة على تعز والجيش والمقاومة.

وكتب المخلافي في تغريدة رصدها مأرب برس على تويتر تعليقا على خبر مقتل الحمادي «تلقينا بألم بالغ نبأ استشهاد العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع وبرحيله تخسر تعز والجيش الوطني والمقاومة قائدا جسورا كان له فضل السبق في مواجهة الانقلاب».

وكان العميد الحمادي، توفي في وقت سابق الاثنين، متأثراً بجراح أصيب بها جراء إطلاق شقيقه "جلال" النار عليه في منزل القائد العسكري بمنطقة بني حماد في مديرية المواسط جنوب تعز.

ولم تتضح ملابسات الحادثة بعد ، فيما وعدت قيادة محور تعز بالتحقيق في مقتل الحمادي.