«الفار» الذي حرم اليمن من اول انجاز على مستوى الخليج ماذا قال حمود المخلافي عن عدنان الحمادي وبماذا وصفه؟ صور عفاش تقود مناصري حزب المؤتمر إلى السجون... و جواسيس المسيرة ينشطون في كل حي الإمارات تتحدث عن بشار الأسد وتصفه بـالقائد الحكيم وفاة إعلامية مصرية شهيرة بعد وعكة صحية مفاجئة مرسوم رئاسي مرتقب للتحقيق في مقتل واحد من أشهر قيادات الجيش الوطني في اليمن لماذا تحركت واشنطن الآن لوقف مغامرة حفتر في طرابلس؟ واتساب سلاح جديد في أيدي مافيا سرقة السيارات .. كيف؟ مصر تعلن الحرب على قطر في محكمة العدل الدولية محافظ شبوة يطيح بعقد شركة أجريكو للمولدات الكهربائية ويوقع عقدا جديدا مع شركة أخرى
قال الشيخ حمود المخلافي قائد المقاومة الشعبية في تعز ، ان العميد الركن عدنان الحمادي كان قائدا جسورا كان له فضل السبق في مواجهة الانقلاب.
واعتبر المخلافي رحيله خسارة على تعز والجيش والمقاومة.
وكتب المخلافي في تغريدة رصدها مأرب برس على تويتر تعليقا على خبر مقتل الحمادي «تلقينا بألم بالغ نبأ استشهاد العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع وبرحيله تخسر تعز والجيش الوطني والمقاومة قائدا جسورا كان له فضل السبق في مواجهة الانقلاب».
وكان العميد الحمادي، توفي في وقت سابق الاثنين، متأثراً بجراح أصيب بها جراء إطلاق شقيقه "جلال" النار عليه في منزل القائد العسكري بمنطقة بني حماد في مديرية المواسط جنوب تعز.
ولم تتضح ملابسات الحادثة بعد ، فيما وعدت قيادة محور تعز بالتحقيق في مقتل الحمادي.