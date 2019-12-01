صور عفاش تقود مناصري حزب المؤتمر إلى السجون... و جواسيس المسيرة ينشطون في كل حي

الثلاثاء 03 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - مارب

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نفذت ميلشيات الحوثي الانقلابية حملة اختطافات جديدة ومداهمات لعدد من المنازل والمحلات والمساجد في عدد من احياء العاصمة صنعاء. بحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ".

وقالت مصادر "إن المليشيا اختطفت عددا من مالكي السيارات في شوارع «تعز وحدة والزبيري»، الذين وضعوا صورا للرئيس السابق علي صالح في ذكرى وفاته، كما داهمت منازل عدد من نشطاء حزب المؤتمر الشعبي والمساجد واعتقلت إمام مسجد الشوكاني شرف الفتى وشقيقه، في شارع الدائري".

وأضافت المصادر "أن المليشيا نشرت عددا من لجان التحريات والتجسس من الرجال والنساء داخل جامعة صنعاء الجديدة والقديمة وكلية الطب ولاحقت عددا من الطلاب".

ولفتت المصادر إلى "أن المليشيا أصدرت توجيهات إلى مشرفيها وقياداتها بمنع أي تحركات أو تجمعات أو حتى إخراج جثث قتلاها وتشييعهم لمدة أقصاها أسبوع تخوفاً من اندلاع انتفاضة ضدها".

وأفادت المصادر "أن عددا من أسر قتلى المليشيا تواصل محاولاتها لاستلام جثامين أبنائها، وتتجمع أمام مستشفى الكويت منذ يومين، لكن قيادات الحوثي ترفض وتؤكد لها أنها منشغلة بالأوضاع الأمنية".

واعترفت ميلشيات الحوثي الاحد الماضي باختطاف عدد من المدنيين وموظفي المؤسسات الحكومية الموالين لحزب المؤتمر، متهمة إياهم بتشكيل خلايا مناهضة للحوثي ويعملون لصالح الشرعية.