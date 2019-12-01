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وفاة إعلامية مصرية شهيرة بعد وعكة صحية مفاجئة

الثلاثاء 03 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مارب برس - وكالات
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حالة من الحزن انتابت الوسط الإعلامي المصري بعد وفاة إعلامية مصرية شهيرة بعد وعكة صحية مفاجئة.

وقالت صحف مصرية إن الإعلامية جيهان عفيفي توفيت قبل ساعات . وتعرضت الإعلامية الراحلة لوعكة صحية بدأت قبل أسبوعين حيث جرى نقلها لإحدى المستشفيات وظلت هناك المدة المذكورة حتى وافتها المنية.

واشتهرت الإعلامية الراحلة بتقديم برنامج "سكوب" الذي كان يذاع عبر فضائية "LTC" ويناقش عدة قضايا اجتماعية.

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