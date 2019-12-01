مصر تعلن الحرب على قطر في محكمة العدل الدولية

الثلاثاء 03 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مارب برس - مارب

عدد القراءات 334

أكد ممثل مصر في محكمة العدل الدولية، أمجد عبد الغفار، اليوم الاثنين، أن "قرار مصر بقطع العلاقات مع قطر جاء بسبب إصرار النظام القطري على تبني موقف معاد تجاهها واستمرار دعمها للمنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان".

وحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اتهم "ممثل مصر في محكمة العدل الدولية، قطر بتوفير ملاذ آمن لجماعة "الإخوان المسلمين" وترويج عقيدة "القاعدة" وتنظيم "داعش" ودعم العمليات الإرهابية في سيناء"، مشيرا إلى أن القاهرة أوضحت مرارا "إصرار قطر على التدخل بالشؤون الداخلية بمصر ودول المنطقة بطريقة تهدد الأمن القومي العربي".

وقال عبد الغفار، خلال جلسة لمحكمة العدل الدولية: "بالرغم من إرادة مصر على الحفاظ على علاقات ودية وخاصة مع الدول العربية الأخرى إلى أن سلوك دولة قطر قد ترك مصر دون خيار إلى أن تقوم باتخاذ تدابير متعلقة بتحليق الطيران منذ 2017"، مشددا على أن "هذا القرار جاء نتيجة التدخل القطري في الشئون الداخلية المصرية ودعمها للمجموعات الإرهابية بغرض زعزعة الاستقرار وقتل أبنائها".

يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين قطر ومصر مقطوعة، منذ عامين كاملين، بسبب اتهامات للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب، والتدخل في شؤون الدول العربية؛ وهو الأمر الذي تنفيه قطر باستمرار.