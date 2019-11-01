محافظ شبوة يطيح بعقد شركة أجريكو للمولدات الكهربائية ويوقع عقدا جديدا مع شركة أخرى

الثلاثاء 03 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - مارب

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قال مصدر مسؤول في مكتب محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، إن المحافظ أنهى عقد عمل مجموعة السعدي ( أجريكو) للمولدات الكهربائية في المحافظة .

وأشار المصدر إلى ان المحافظ وقع عقد جديد ايجار مع شركة انتراكس على توريد مولدات كهربائية بقوة خمسة عشر ميجاوات .

الى ذلك قال مصدر في محطة كهرباء شبوة أن شركة انتراكس قامت بعد ساعات فقط من توقيع العقد بتوريد مولدات كهربائية لمحطة كهربا شبوة بقوة 10 ميجاوات ، إضافة لذلك ستصل بعد أسبوعين مولدات اضافية بقوة 5 ميجاوات تابعة للشركة، وستصبح أجمالي المحطة المؤجرة الجديدة 15 ميجاوات .

وتأتي هذه الخطوة بعد ايقاف مجموعة السعدي لمحطة كهرباء عتق منذ أيام أثر انتهاء العقد وتهديد محافظ شبوة بوقف تصدير وانتاج النفط الخام اذا لم تقم الحكومة بحل مشكلة الكهرباء في المحافظة.