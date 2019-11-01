محافظ شبوة يطيح بعقد شركة أجريكو للمولدات الكهربائية ويوقع عقدا جديدا مع شركة أخرى إشهار تاريخي لمراجع قبائل ”آل باعباد“ بحضرموت مالية وزارة الدفاع تكشف حقيقة توجيه الحكومة بصرف رواتب الجيش الوطني في ذكرى مقتل الرئيس ”صالح“.. حزب ”الاصلاح“ يدعو لوحدة الصف وتجاوز الحسابات الصغيرة الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا ... مبيعات مخيفة بلغت بالمليارات على الإنترنت ليلة الجمعة السوداء .. لماذا هذا الهوس ؟ مواجهة بين شابة يزيدية مع داعشي اتُّهم بهتك عرضها ... .ماذا قالت له؟ فيديو محزن عاجل: مقتل العميد ”عدنان الحمادي“ أحد أبرز القادة العسكريين المثيرين للجدل في ”تعز“ 40 دقيقة حبست فيها إسرائيل أنفاسها.. تفاصيل اصطياد الجواسيس في غزة قطر تفرض غرامة مالية باهظة لنشر أي مواد تخالف القيم الاجتماعية
قال مصدر مسؤول في مكتب محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، إن المحافظ أنهى عقد عمل مجموعة السعدي ( أجريكو) للمولدات الكهربائية في المحافظة .
وأشار المصدر إلى ان المحافظ وقع عقد جديد ايجار مع شركة انتراكس على توريد مولدات كهربائية بقوة خمسة عشر ميجاوات .
الى ذلك قال مصدر في محطة كهرباء شبوة أن شركة انتراكس قامت بعد ساعات فقط من توقيع العقد بتوريد مولدات كهربائية لمحطة كهربا شبوة بقوة 10 ميجاوات ، إضافة لذلك ستصل بعد أسبوعين مولدات اضافية بقوة 5 ميجاوات تابعة للشركة، وستصبح أجمالي المحطة المؤجرة الجديدة 15 ميجاوات .
وتأتي هذه الخطوة بعد ايقاف مجموعة السعدي لمحطة كهرباء عتق منذ أيام أثر انتهاء العقد وتهديد محافظ شبوة بوقف تصدير وانتاج النفط الخام اذا لم تقم الحكومة بحل مشكلة الكهرباء في المحافظة.