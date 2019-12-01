إشهار تاريخي لمراجع قبائل ”آل باعباد“ بحضرموت

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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عقد بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن)، صباح اليوم الاثنين 2 ديسمبر/كانون الأول، لقاء إشهار المنصب العام لمشايخ آل باعباد.

وحضر اللقاء المحافظ اللواء الركن فرج البحسني وأركان العسكرية الثانية ووكلاء المحافظة، ونائب رئيس مؤتمر حضرموت الجامع، وشخصيات رسمية وقبلية، ومناصب ومقادمة وأعيان حضرموت.

وفي اللقاء دعا المنصب العام الشيخ عبدالقادر بن حسن باعباد في كلمته، أبناء حضرموت الى التأخي والتلاحم والتعاون، مشددا على ضرورة توحيد الكلمة والصف والرأي وتلبية الواجب تجاه حضرموت.

بدوره، بارك محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اللقاء وثمن دور مشائخ آل باعباد وادوارهم خلال المنعطفات التي مرت بها المحافظة من الصلح وجمع الكلمة، داعيا للاستمرار في الارتقاء بهذا الجهد مع مختلف الأطياف، واصفا اللقاء بأنه منطلق وباكورة خير لحضرموت على المدى القريب.

وتحدث نواب المنصب الشيخ عادل خالد باعباد، والشيخ ياسر بن محمد باعباد، بكلمات دعت مجملها إلى لم الشمل والنظر الى ما كانت عليه حضرموت واستنهاض الهمة وقيم المحبة للجميع والابتعاد عن كل ما يعكر الصف وجهود السلام.

حضر اللقاء الشيخ سالم بن ملهي الصيعري مدير عام مديرية العبر على رأس وفد من مناطق الصحراء من الشيوخ والاعيان والشخصيات الاجتماعية .