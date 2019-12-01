مالية وزارة الدفاع تكشف حقيقة توجيه الحكومة بصرف رواتب الجيش الوطني

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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نفى مصدر عسكري في الدائرة المالية بوزارة الدفاع، اليوم الاثنين 2 ديسمبر/كانون الأول، وجود أي توجيهات حكومية لصرف رواتب الجيش الوطني، في المناطق الشمالية المحررة، والمنطقة العسكرية الأولى ودوائر وزارة الدفاع بمأرب.

وأكد المصدر في حديث لـ”مأرب برس“، أن توجيهات صدرت قبل عدة أشهر لصرف راتب واحد فقط، وأنه وحتى اللحظة لم يتم الصرف، معبرا عن أمله في ان تفي الحكومة بوعودها، حيث أن وضع الجيش الوطني في الجبهات بات مقلقا.

وأمس الأحد، قالت مصادر عسكرية لـ”مأرب برس“، ان وزارة الدفاع وجهت خطابا عاجلا إلى رئاسة الجمهورية بشأن مشكلة تأخير صرف مرتبات منتسبي الجيش الوطني لثمانية أشهر خلال العام الحالي في المناطق العسكرية المتمركزة في المحافظات الشمالية، والمنطقة العسكرية الأولى.

وقالت المصادر ان زارة المالية ومسئولون في البنك المركزي اليمني يعرقلون صرف موازنة تشغيلية تم اعتمادها مؤخرا لوزارة الدفاع بتوجيهات رئاسية، مؤكدة أن الوزارة تعمل بدون موازنة تشغيلية منذ بداية ٢٠١٧ وتقود معركة ضد الحوثي والجماعات الارهابية في أكثر من ٧ محافظات.

يذكر ان الحكومة صرفت خلال هذا العام مرتبات 3 أشهر فقط للجيش الوطني في المناطق الشمالية المحررة ، بينما صرفت مرتبات المنطقة العسكرية الرابعة في عدن والمنطقة العسكرية الثانية، في المكلا لـ9 أشهر من العام الحالي، وتجري الاستعدادات لصرف راتب الشهر الـ10 للمنطقين.