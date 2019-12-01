مبيعات مخيفة بلغت بالمليارات على الإنترنت ليلة الجمعة السوداء .. لماذا هذا الهوس ؟

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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سجلت المبيعات عبر الإنترنت في يوم "الجمعة الأسود" (بلاك فرايداي) في الولايات المتحدة، رقماً قياسياً بلغ 7.4 مليارات دولارٍ هذا العام، مع ارتفاع ملحوظ في عدد عمليات الشراء التي تتم بالهواتف الذكية، وفقاً لإحصاءات صدرت عن شركة "أدوبي أناليتيكس"، أمس السبت.

وقالت الشركة إن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 19.6% مقارنة بالعام الماضي وثاني يوم من حيث حجم المبيعات عبر الإنترنت، أي أقل بقليل من الـ7.9 مليارات دولار التي أنفقها المستهلكون خلال يوم "سايبر مونداي" العام الماضي، وهو يوم الاثنين الذي يلي يوم "الجمعة الأسود".

وتراقب "أدوبي أناليتيكس" تعاملات 80 من أكبر 100 شركة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.

وهذا العام سُجل استخدام الهواتف الذكية لإجراء 39% من عمليات الشراء عبر الإنترنت، أي بزيادة 21% عن العام الماضي.

وقال تايلور شراينر المحلل الرئيس ورئيس "أدوبي ديجيتال إنسايتس": إنه "مع قرب حلول عيد الميلاد الآن، تزايد عدد المستهلكين الذين تناولوا هواتفهم للشراء بدلاً من الوقوف في الطوابير".

أما الألعاب الأكثر مبيعاً، فكانت دُمى "لول سيربرايز" وألعاب متعلقة بالجزء الثاني من فيلم "فروزن". وفي فئة ألعاب الفيديو تصدرت "فيفا 20" و"مادين 20" و"نينتاندو سويتش" القائمة.

وفي فئة الأجهزة الإلكترونية سجلت حواسيب "آبل" وسماعات "أيربود" وتلفزيونات سامسونغ أعلى المبيعات.

وتتوقع "أدوبي أناليتيكس" أن يسجل "سايبر مونداي" مبيعات قياسية قد تصل إلى 9.4 مليارات دولار، بزيادة 19% تقريباً عن العام الماضي.

وقالت الشركة إن المستهلكين أنفقوا 4.2 مليارات دولار للشراء عبر الإنترنت، خلال عطلة "عيد الشكر" يوم الخميس الماضي.

تبحث الشركة خيارات تشمل سحب الهاتف "أونر 20"، وهو أحدث موديلاتها من الهواتف المحمولة في الخارج.