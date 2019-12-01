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عاجل: مقتل العميد ”عدنان الحمادي“ أحد أبرز القادة العسكريين المثيرين للجدل في ”تعز“

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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أفادت مصادر عسكرية، قبل قليل مساء الاثنين 2 ديسمبر/كانون الأول، بقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع في تعز برصاصة أطلقها عليه شقيقه.

وقالت المصادر إن شقيق العميد عدنان الحمادي ”جلال“ أطلق النار على أخيه، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الرأس وتوفي متأثراً بإصابته أثناء نقله إلى المستشفى.

وحسب المصادر فإن مرافقي العميد عدنان الحمادي أطلقوا النار على شقيقه وأردوه قتيلاً على الفور.

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