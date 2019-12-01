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قطر تفرض غرامة مالية باهظة لنشر أي مواد تخالف القيم الاجتماعية

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مارب برس - مارب
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قررت المحكمة الابتدائية بالدوحة إصدار أمر جنائي بمعاقبة شاب تعدى على القيم الاجتماعية، وعاقبته بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وغرامة قدرها 500 ريال لنشره مادة عن شخص عبر المواقع الإلكترونية، ومصادرة الوسائل المستخدمة محل الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بالتعدي على المبادئ والقيم الاجتماعية عن طريق الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات وهو برنامج التواصل الاجتماعي سناب شات، ونشر عبر هذه الشبكة مادة تسجيلية منافية للأخلاق العامة.          

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