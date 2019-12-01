على وقع محادثات سعودية حوثية برعاية عمانية.. ”بن علوي“ يصل طهران ويلتقي ”ظريف“ سلطنة عمان توجه دعوة عاجلة من إيران إلى دول الخليج بعد خيبة أمل خلال استقبال ولي العهد السعودي... محمد بن زايد يتحرك... فيديو الجالية اليمنية في ماليزيا تحيي ذكرى عيد الاستقلال بندوة توعوية نجم منتخب قطر يفوز بجائزة افضل لاعب في اسيا 2019 الموت يغيب أمير سعودي مقرب من «الملك سلمان» الجيش اليمني يعلن مصرع قيادي حوثي كبير 3 علامات تدل على ان هاتفك تعرض للاختراق وطريقة واحدة لتفادي ذلك انهيار جديد للعملة اليمنية والدولار والسعودي يصعدان «أسعار الصرف» كأس الخليج : 3 مواجهات نارية اليوم واليمن تلعب خارج الحسابات «تعرف على فرص كل منتخب للتأهل»
أجرى وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، الاثنين 2 ديسمبر/كانون الأول، محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في طهران، حول قضايا إقليمية، ومن المتوقع أن تشمل الملف اليمني.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، الإثنين، إن ظريف استقبل بن علوي في طهران، وبحث معه أهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، دون تحديدها.
وتأتي زيارة "بن علوي" بعد أيام من زيارة قام بها لواشنطن خصصت لبحث السلام في اليمن وقضايا أمن الخليج وحل الأزمة الخليجية.
وأعلنت الخارجية الأمريكية في بيان عقب زيارة " بن علوي"، تمسك البلدين بخيار الحل السلمي لإنهاء الصراع الدائر في اليمن.
ومنتصف الشهر الماضي، زار نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، مسقط، وسط تسريبات عن مباحثات سعودية حوثية لبحث تهدئة بين الجانبين.
والخميس الماضي، وصل مطار صنعاء 128 أسير حوثي كانت السعودية تحتجزهم، فيما تم السماح بفتح مطار صنعاء للرحلات الإنسانية كجزء من التفاهمات السعودية الحوثية.