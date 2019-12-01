على وقع محادثات سعودية حوثية برعاية عمانية.. ”بن علوي“ يصل طهران ويلتقي ”ظريف“

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أجرى وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، الاثنين 2 ديسمبر/كانون الأول، محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في طهران، حول قضايا إقليمية، ومن المتوقع أن تشمل الملف اليمني.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، الإثنين، إن ظريف استقبل بن علوي في طهران، وبحث معه أهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، دون تحديدها.

وتأتي زيارة "بن علوي" بعد أيام من زيارة قام بها لواشنطن خصصت لبحث السلام في اليمن وقضايا أمن الخليج وحل الأزمة الخليجية.



وأعلنت الخارجية الأمريكية في بيان عقب زيارة " بن علوي"، تمسك البلدين بخيار الحل السلمي لإنهاء الصراع الدائر في اليمن.



ومنتصف الشهر الماضي، زار نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، مسقط، وسط تسريبات عن مباحثات سعودية حوثية لبحث تهدئة بين الجانبين.



والخميس الماضي، وصل مطار صنعاء 128 أسير حوثي كانت السعودية تحتجزهم، فيما تم السماح بفتح مطار صنعاء للرحلات الإنسانية كجزء من التفاهمات السعودية الحوثية.