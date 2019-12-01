على وقع محادثات سعودية حوثية برعاية عمانية.. ”بن علوي“ يصل طهران ويلتقي ”ظريف“ سلطنة عمان توجه دعوة عاجلة من إيران إلى دول الخليج بعد خيبة أمل خلال استقبال ولي العهد السعودي... محمد بن زايد يتحرك... فيديو الجالية اليمنية في ماليزيا تحيي ذكرى عيد الاستقلال بندوة توعوية نجم منتخب قطر يفوز بجائزة افضل لاعب في اسيا 2019 الموت يغيب أمير سعودي مقرب من «الملك سلمان» الجيش اليمني يعلن مصرع قيادي حوثي كبير 3 علامات تدل على ان هاتفك تعرض للاختراق وطريقة واحدة لتفادي ذلك انهيار جديد للعملة اليمنية والدولار والسعودي يصعدان «أسعار الصرف» كأس الخليج : 3 مواجهات نارية اليوم واليمن تلعب خارج الحسابات «تعرف على فرص كل منتخب للتأهل»
تدارك ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، خطأ غير مقصود، خلال استقباله ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
وأثناء سير ابن زايد إلى جانب ابن سلمان في موكب رسمي، بعد استقباله له، كانت تقف الطفلة الصغيرة عائشة محمد مشيط المزروعي مع أطفال آخرين على جانب الطريق لتحيته، ولكنه صافحهم جميعا باستثنائها هي لعدم انتباهه لها.
وتسبب هذا الموقف بخيبة أمل للطفلة وحزن كبير، لكن بعدما شاهد ولي عهد أبوظبي الموقف الذي ألم بها، ذهب ليزورها في منزلها وقبل رأسها ويدها، وجلس معها محادثا إياها، في لفتة أدخلت السعادة إلى قلبها.
وأثارت اللفتة الإنسانية لولي عهد أبوظبي، إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان ولي العهد السعودي، أجرى مباحثات مع ولي عهد أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين في الإمارات، خلال زيارته والتي شهدت تبادل 4 مذكرات تفاهم، واستعراض 7 مبادرات استراتيجية.
وغادر ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إمارة أبوظبي الإماراتية، أمس الأحد.