بعد خيبة أمل خلال استقبال ولي العهد السعودي... محمد بن زايد يتحرك... فيديو

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - سبونتيك

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تدارك ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، خطأ غير مقصود، خلال استقباله ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وأثناء سير ابن زايد إلى جانب ابن سلمان في موكب رسمي، بعد استقباله له، كانت تقف الطفلة الصغيرة عائشة محمد مشيط المزروعي مع أطفال آخرين على جانب الطريق لتحيته، ولكنه صافحهم جميعا باستثنائها هي لعدم انتباهه لها.

وتسبب هذا الموقف بخيبة أمل للطفلة وحزن كبير، لكن بعدما شاهد ولي عهد أبوظبي الموقف الذي ألم بها، ذهب ليزورها في منزلها وقبل رأسها ويدها، وجلس معها محادثا إياها، في لفتة أدخلت السعادة إلى قلبها.

وأثارت اللفتة الإنسانية لولي عهد أبوظبي، إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان ولي العهد السعودي، أجرى مباحثات مع ولي عهد أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين في الإمارات، خلال زيارته والتي شهدت تبادل 4 مذكرات تفاهم، واستعراض 7 مبادرات استراتيجية.

وغادر ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إمارة أبوظبي الإماراتية، أمس الأحد.