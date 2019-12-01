نجم منتخب قطر يفوز بجائزة افضل لاعب في اسيا 2019

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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فاز أكرم عفيف نجم نادي السد القطري ومنتخب قطر، بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2019، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوي الذي أقيم يوم الاثنين في هونغ كونغ.

وكان عفيف من المواهب التي صعدت بقوة في كرة القدم القطرية والآسيوية منذ سن مبكرة، كما لعب في إسبانيا مع أندية اشبيلية وفياريال، وشارك مع المنتخب القطري في بطولة آسيا تحت 16 عاماً 2012، ثم بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2014.

وفي عام 2016، عندما كان عفيف يبلغ من العمر 20 عاماً، شارك مع منتخب قطر الأولمبي خلال منافسات بطولة آسيا تحت 23 عاماً بقيادة المدرب فيليكس سانشيز، حيث حصلت قطر على المركز الرابع، وبعد عامين كان في ذات الفريق الذي حصل على المركز الثالث في الصين.

وعلى صعيد المنتخب الوطني، فرض عفيف حضوره في صفوف منتخب قطر منذ عام 2015، وكان من الطبيعي أن يكون في تشكيلة الفريق خلال منافسات كأس آسيا 2019 في الإمارات، حيث سجل هدف وصنع 10 أهداف لزملاءه، ليقود قطر إلى الفوز بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخها.

وعلى مستوى النادي، ساهم عفيف في فوز نادي السد بلقب الدوري للمرة 14 في تاريخه، حيث سجل 26 هدفاً وصنع 15 هدف، ليحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وفي دوري أبطال آسيا 2019، سجل عفيف خمسة أهداف، ليقود الفريق إلى بلوغ الدور قبل النهائي قبل أن يخسر أمام السد القطري بواقع 5-6 في مجموع المباراتين.

وفي وقت سابق وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طلب تقدم به الاتحاد القطري لاستثناء لاعب الأدعم أكرم عفيف من شرط تواجده في حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي اقيم اليوم الاثنين في هونج كونج، باعتباره مرشحاً لجائزة أفضل لاعب في القارة لعام الحالي 2019، وذلك بسب ارتباط اللاعب بالمشاركة مع المنتخب القطري في منافسات النسخة الرابعة والعشرين من كأس الخليج المقامة حالياً في الدوحة، حيث يتزامن موعد الحفل مع مواجهة قطر مع الإمارات في ختام منافسات الدور الأول.