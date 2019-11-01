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الجيش اليمني يعلن مصرع قيادي حوثي كبير

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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لقي قيادي حوثي مصرعه، أمس الأحد، إثر قصف مدفعي للجيش اليمني استهدف مواقع الميليشيا شرق مدينة تعز (جنوب غربي البلاد).

وقال المركز الإعلامي التابل لـ"اللواء 170 دفاع جوي"، في بيان مقتضب، إن قوات الجيش تمكنت من استهداف أحد القادة الميدانيين لميليشيات الحوثي في منطقة الجهيم شرق مدينة تعز.

وذكر البيان أن الاستهداف أسفر عن مصرع قائد استطلاع الميليشيات الحوثية المكنى "أبو الفضل العنسي"، وإصابة عنصر حوثي آخر إصابة خطيرة نقل على إثرها إلى محافظة إب.

وشهدت جبهتا الأربعين (شمالاً) وكلابه (شرقاً) في تعز خلال الأيام الماضية معارك عنيفة إثر هجوم شنته ميليشيا الحوثي على مواقع الجيش اليمني.

وتتعرض مواقع الجيش اليمني بين الحين والآخر لهجمات من قبل الحوثيين في محاولة لاستعادة مواقع خسروها سابقاً، إلا أن قوات الجيش تتصدى لتلك الهجمات.

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