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عاجل: انهيار جديد للعملة اليمنية والدولار والسعودي يصعدان «أسعار الصرف»

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار الصرف اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2019 في عدن وصنعاء بحسب متابعات مأرب برس:

في صنعاء 

الدولار

 شراء 578 

بيع 580

السعودي 

شراء 152.4 

بيع 152.8

في عدن

الدولار 

شراء 585  

بيع 598

السعودي 

شراء 154.2

بيع 154.8

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