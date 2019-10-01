عاجل: انهيار جديد للعملة اليمنية والدولار والسعودي يصعدان «أسعار الصرف»

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أسعار الصرف اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2019 في عدن وصنعاء بحسب متابعات مأرب برس:
في صنعاء
الدولار
شراء 578
بيع 580
السعودي
شراء 152.4
بيع 152.8
في عدن
الدولار
شراء 585
بيع 598
السعودي
شراء 154.2
بيع 154.8