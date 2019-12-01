كأس الخليج : 6 منتخبات تتصارع اليوم واليمن تلعب خارج الحسابات «تعرف على فرص كل منتخب للتأهل»

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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تشهد بطولة كأس الخليج العربي 24 المقامة في قطر، اليوم الاثنين، اربع مباريات لحساب الجولة الثالثة والاخيرة .

وفي المباراة الاولى تلتقي قطر الامارات في مباراة نارية لحسم بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الاولى.

ويكفي قطر التعادل او الفوز لمرافقة العراق الى الدور الثاني ، فيما امام الامارات فرصة واحدة فقط للتأهل وهي الفوز .

وفي نفس توقيت مباراة قطر والامارات 5:30 بتوقيت مكة ، تلتقي العراق التي حسمت تأهلها بعد فوزين على قطر والامارات ، اليمن المنتخب الذي تلقى هزيمتين ثقيلتين .

وضمن العراق التأهل فيما ستلعب اليمن لتحسين الصورة.

وفي المجموعة الثانية تلتقي السعودية عمان في مباراة مرتقبة (8:00 بتوقيت مكة) ويكفي الاحمر التعادل للتأهل ، فيما تحتاج السعودية للفوز لتتأهل مباشرة او ربما التعادل مع انتظار نتيجة المباراة الاخرى بين الكويت والبحرين التي ستنطلق بنفس التوقيت.

وتحتاج الكويت للفوز لتتأهل مباشرة او التعادل بفارق اهداف كبير عن السعودية ، فيما امام البحرين فرصة ضئيلة واحدة فقط وهي الفوز على الكويت مع انتظار نتيجة مباراة عمان مع السعودية .

المباريات تأتيكم على قنوات الكأس وبي ان سبورت القطريتين