الجيش اليمني يعلن مصرع قيادي حوثي كبير 3 علامات تدل على ان هاتفك تعرض للاختراق وطريقة واحدة لتفادي ذلك عاجل: انهيار جديد للعملة اليمنية والدولار والسعودي يصعدان «أسعار الصرف» كأس الخليج : 6 منتخبات تتصارع اليوم واليمن تلعب خارج الحسابات «تعرف على فرص كل منتخب للتأهل» أمر ملكي عاجل بشأن الحرس الوطني السعودي دوله خليجية توجه دعوة عاجلة إلى إيران بشأن مبادرة هرمز للسلام أسلحة جديدة تقدمها واتسآب لمستخدميها شقيق أمير قطر يتفاعل مع إحياء منتخب السعودية لآماله في كأس الخليج بيان توضيحي من شرطة «مأرب» بشأن ما تعرض له قائد اللواء 143 دولة خليجية تقرر منع استقدام العمالة من 27 دولة
تشهد بطولة كأس الخليج العربي 24 المقامة في قطر، اليوم الاثنين، اربع مباريات لحساب الجولة الثالثة والاخيرة .
وفي المباراة الاولى تلتقي قطر الامارات في مباراة نارية لحسم بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الاولى.
ويكفي قطر التعادل او الفوز لمرافقة العراق الى الدور الثاني ، فيما امام الامارات فرصة واحدة فقط للتأهل وهي الفوز .
وفي نفس توقيت مباراة قطر والامارات 5:30 بتوقيت مكة ، تلتقي العراق التي حسمت تأهلها بعد فوزين على قطر والامارات ، اليمن المنتخب الذي تلقى هزيمتين ثقيلتين .
وضمن العراق التأهل فيما ستلعب اليمن لتحسين الصورة.
وفي المجموعة الثانية تلتقي السعودية عمان في مباراة مرتقبة (8:00 بتوقيت مكة) ويكفي الاحمر التعادل للتأهل ، فيما تحتاج السعودية للفوز لتتأهل مباشرة او ربما التعادل مع انتظار نتيجة المباراة الاخرى بين الكويت والبحرين التي ستنطلق بنفس التوقيت.
وتحتاج الكويت للفوز لتتأهل مباشرة او التعادل بفارق اهداف كبير عن السعودية ، فيما امام البحرين فرصة ضئيلة واحدة فقط وهي الفوز على الكويت مع انتظار نتيجة مباراة عمان مع السعودية .
المباريات تأتيكم على قنوات الكأس وبي ان سبورت القطريتين