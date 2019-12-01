أمر ملكي عاجل بشأن الحرس الوطني السعودي دوله خليجية توجه دعوة عاجلة إلى إيران بشأن مبادرة هرمز للسلام أسلحة جديدة تقدمها واتسآب لمستخدميها شقيق أمير قطر يتفاعل مع إحياء منتخب السعودية لآماله في كأس الخليج بيان توضيحي من شرطة «مأرب» بشأن ما تعرض له قائد اللواء 143 دولة خليجية تقرر منع استقدام العمالة من 27 دولة وفد رسمي إسرائيلي في دبي.. ماذا يفعل هناك؟ أغتيال مسؤول أمني رفيع بـ«عدن» أول دولة عربية تتولى رئاسة مجموعة العشرين مصرع قيادي «حوثي» بنيران قوات الشرعية
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ، أمرا ملكيا، بترقية 106 ضباط في مختلف وحدات وزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي.
وإنفاذا للأمر الملكي، قلد وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، الضباط المترقين رتبهم الجديدة، وذلك حسب صحيفة "سبق" السعودية.
وحسب الصحيفة: "شملت الترقية 3 ضباط من رتبة "عميد" إلى رتبة "لواء"، و61 ضابطا من رتبة "عقيد" إلى رتبة "عميد"، و42 ضابطاً من رتبة "مقدم" إلى رتبة "عقيد". وهنأ الأمير خالد الضباط المترقين بهذه المناسبة، ناقلاً لهم تهنئة وزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر، على هذه الثقة الملكية "التي ستكون دافعاً لهم لبذل المزيد من التفاني لخدمة الدين والملك والوطن، متمنياً لهم دوام التوفيق".