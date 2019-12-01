آخر الاخبار

أمر ملكي عاجل بشأن الحرس الوطني السعودي دوله خليجية توجه دعوة عاجلة إلى إيران بشأن مبادرة هرمز للسلام أسلحة جديدة تقدمها واتسآب لمستخدميها شقيق أمير قطر يتفاعل مع إحياء منتخب السعودية لآماله في كأس الخليج بيان توضيحي من شرطة «مأرب» بشأن ما تعرض له قائد اللواء 143 دولة خليجية تقرر منع استقدام العمالة من 27 دولة وفد رسمي إسرائيلي في دبي.. ماذا يفعل هناك؟ أغتيال مسؤول أمني رفيع بـ«عدن» أول دولة عربية تتولى رئاسة مجموعة العشرين مصرع قيادي «حوثي» بنيران قوات الشرعية

سبأفون .. أصالة وتواصل

أمر ملكي عاجل بشأن الحرس الوطني السعودي

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 مساءً / مارب برس - وكالات
عدد القراءات 1444

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ، أمرا ملكيا، بترقية 106 ضباط في مختلف وحدات وزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي.

وإنفاذا للأمر الملكي، قلد وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، الضباط المترقين رتبهم الجديدة، وذلك حسب صحيفة "سبق" السعودية.

وحسب الصحيفة: "شملت الترقية 3 ضباط من رتبة "عميد" إلى رتبة "لواء"، و61 ضابطا من رتبة "عقيد" إلى رتبة "عميد"، و42 ضابطاً من رتبة "مقدم" إلى رتبة "عقيد". وهنأ الأمير خالد الضباط المترقين بهذه المناسبة، ناقلاً لهم تهنئة وزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر، على هذه الثقة الملكية "التي ستكون دافعاً لهم لبذل المزيد من التفاني لخدمة الدين والملك والوطن، متمنياً لهم دوام التوفيق".

إقراء أيضاً
دوله خليجية توجه دعوة عاجلة إلى إيران بشأن مبادرة هرمز للسلام
وفد رسمي إسرائيلي في دبي.. ماذا يفعل هناك؟
قبل مغادرته الإمارات... رسالة من ولي عهد السعودية لمحمد بن زايد
قرار صادم من الكويت بحق مواطني 27 دولة
بعد تقارير الزيارة السرية الى الرياض... أمير قطر يصدر قرارا أميريا بشأن وزارة ال
الإندبندنت : استقالة رئيس الوزراء العراقي لن توقف الانتفاضة الكبيرة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس