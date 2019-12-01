أمر ملكي عاجل بشأن الحرس الوطني السعودي

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 مساءً / مارب برس - وكالات

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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ، أمرا ملكيا، بترقية 106 ضباط في مختلف وحدات وزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي.

وإنفاذا للأمر الملكي، قلد وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، الضباط المترقين رتبهم الجديدة، وذلك حسب صحيفة "سبق" السعودية.

وحسب الصحيفة: "شملت الترقية 3 ضباط من رتبة "عميد" إلى رتبة "لواء"، و61 ضابطا من رتبة "عقيد" إلى رتبة "عميد"، و42 ضابطاً من رتبة "مقدم" إلى رتبة "عقيد". وهنأ الأمير خالد الضباط المترقين بهذه المناسبة، ناقلاً لهم تهنئة وزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر، على هذه الثقة الملكية "التي ستكون دافعاً لهم لبذل المزيد من التفاني لخدمة الدين والملك والوطن، متمنياً لهم دوام التوفيق".