أسلحة جديدة تقدمها واتسآب لمستخدميها

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 05 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 229

قدمت منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم “واتسآب” 3 أسلحة جديدة إلى مستخدميها.

وأوضح موقع “لايف منت” التقني المتخصص أن “واتسآب” طرح ميزاته الجديدة في تحديث عبر منصتي “أندرويد” و”آي أو إس”.

وجاءت الميزات الثلاث الجديدة على النحو التالي:

انتظار المكالمات

طرحت “واتسآب” التحديث الجديد بصورة حصرية حاليا عبر نظام تشغيل “آي أو إس” على هواتف “آيفون” على أن يطرح في نظام “أندرويد” في وقت لاحق، والذي يتيح للمستخدم استقبال مكالمة عبر “واتسآب” وانتظار مكالمة أخرى.

​وستظهر تلك التقنية في إشعار بعد إنهاء المستخدم مكالمته بأنه تلقى “مكالمة لم يرد عليها”، كما سيظهر له وميض خلال مكالمته الجارية بأنه يتلقى حاليا اتصال آخر، بحيث يمكن أن يقطع اتصاله ويرد على الاتصال الجديد الوارد.

التدمير الذاتي

تحديث “واتسآب” الجديد بات متاحا عبر نظام تشغيل “أندرويد”، ويؤدي إلى حذف الرسالة تلقائيا، بعد فترة زمنية محددة، كما يحددها المستخدم.

كما يمنح “واتسآب” المستخدم 5 خيارات للفترات الزمنية، بدء من ساعة واحدة وحتى سنة كاملة.

دعم الأجهزة المتعددة

طرحت “واتسآب” عبر نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس” ميزة دعم تشغيل التطبيق على الأجهزة المتعددة.