أسلحة جديدة تقدمها واتسآب لمستخدميها شقيق أمير قطر يتفاعل مع إحياء منتخب السعودية لآماله في كأس الخليج بيان توضيحي من شرطة «مأرب» بشأن ما تعرض له قائد اللواء 143 قيادات حزب المؤتمر تحت الرقابة الصارمة والحوثيون يتوعدونهم بمصير كمصير زعيمهم عفاش دولة خليجية تقرر منع استقدام العمالة من 27 دولة وفد رسمي إسرائيلي في دبي.. ماذا يفعل هناك؟ أغتيال مسؤول أمني رفيع بـ«عدن» أول دولة عربية تتولى رئاسة مجموعة العشرين مصرع قيادي «حوثي» بنيران قوات الشرعية صعدة..سقوط مواقع حوثية هامة بأيدي قوات «الجيش»
قدمت منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم “واتسآب” 3 أسلحة جديدة إلى مستخدميها.
وأوضح موقع “لايف منت” التقني المتخصص أن “واتسآب” طرح ميزاته الجديدة في تحديث عبر منصتي “أندرويد” و”آي أو إس”.
وجاءت الميزات الثلاث الجديدة على النحو التالي:
انتظار المكالمات
طرحت “واتسآب” التحديث الجديد بصورة حصرية حاليا عبر نظام تشغيل “آي أو إس” على هواتف “آيفون” على أن يطرح في نظام “أندرويد” في وقت لاحق، والذي يتيح للمستخدم استقبال مكالمة عبر “واتسآب” وانتظار مكالمة أخرى.
وستظهر تلك التقنية في إشعار بعد إنهاء المستخدم مكالمته بأنه تلقى “مكالمة لم يرد عليها”، كما سيظهر له وميض خلال مكالمته الجارية بأنه يتلقى حاليا اتصال آخر، بحيث يمكن أن يقطع اتصاله ويرد على الاتصال الجديد الوارد.
التدمير الذاتي
تحديث “واتسآب” الجديد بات متاحا عبر نظام تشغيل “أندرويد”، ويؤدي إلى حذف الرسالة تلقائيا، بعد فترة زمنية محددة، كما يحددها المستخدم.
كما يمنح “واتسآب” المستخدم 5 خيارات للفترات الزمنية، بدء من ساعة واحدة وحتى سنة كاملة.
دعم الأجهزة المتعددة
طرحت “واتسآب” عبر نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس” ميزة دعم تشغيل التطبيق على الأجهزة المتعددة.