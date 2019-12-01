زوجة الممثل التركي مراد علمدار تفجر مفاجأة ثقيلة

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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قدمت “ناجهان سازماز” زوجة الممثل التركي “نجاتي شاشماز” الشهير في الوطن العربي بـ”مراد علمدار ” دعوى قضائية ضده في محكمة الأناضول للأسرة.

قالت “ناجيهان” أن سبب رفعها دعوة قضائية ضد “نجاتي شاشماز” أنه متزوج من امرأة أمريكية غيرها في مدينة بنسيلفانيا”.

وأصدرت المحكمة في وقت سابق حكمها بطلاقها من زوجها على أن يدفع لها تعويضًا ماليًّا ونفقة بقيمة 10 ملايين ليرة تركية .

وطعن محامي نجاتي شاشماز في قرّر المحكمة بأمل التوصل إلى تسوية مالية أفضل، وأقل كلفة مالية لصالح موكله الفنان نجاتي.

ويذكر أن طلاق مراد علمدار هو الأغلى بين المشاهير.