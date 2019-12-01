بيان توضيحي من شرطة «مأرب» بشأن ما تعرض له قائد اللواء 143

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أصدرت شرطة مأرب، مساء الأحد، بياناً توضيحياً بخصوص ما جرى بين العميد ذياب القبلي، قائد اللواء 143 وأفراد إحدى النقاط الأمنية على مدخل مدينة مأرب، شرقي البلاد.

وأوضحت شرطة مأرب، في بيان لها نشرته على صفحتها في "الفيس بوك"، أن "العميد القبلي قائد اللواء 143 وصل مع مرافقيه المسلحين الى النقطة، وطُلب منه البطاقة ابراز الهوية، فأخبر الأفراد أن البطاقة غير موجودة، ولم يكونوا يعرفوه، فحدث سوء تفاهم بينهم".

وأكد الشرطة أنه "تم استيعاب الموقف والاعتذار للعميد القبلي، وأحيل أفراد النقطة إلى التحقيق والاجراءات تمضي حسب القانون، وسط تفاهمات بين قيادة الأمن والعميد القبلي".

وأشارت إلى أن "ما ينشر في كثير من المواقع والصفحات كلام غير واقعي، ولا يمت لما حدث بصلة". مؤكدة أن "العميد القبلي قائد عسكري له بصماته في استعادة الدولة، ويتفهم الاجراءات الأمنية جيداً ويحترمها".

ودعت شرطة مأرب، وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري المصداقية، ودقة التعبير السليم، وأن ينأوا بأنفسهم ومواقعهم عن تعكير الاجواء وزيادة الشحناء". حسب وصف بيان شرطة مأرب.

وشهدت مأرب خلال الأيام الماضية مواجهات مسلحة بين الجيش والأمن من جهة، وعناصر تخريبية من جهة أخرى، في مديرية الوادي. وأعلنت الأجهزة الأمنية بالمحافظة القضاء على العناصر التخريبية والقبض على الجناه، فيما لا يزال ملاحقة الفارين منهم.