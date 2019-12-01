وفد رسمي إسرائيلي في دبي.. ماذا يفعل هناك؟

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن وفداً رسمياً إسرائيلياً يزور دبي لحضور اجتماع تحضيري للمشاركين الدوليين في معرض "إكسبو 2020"، المقررة إقامته بين 20 أكتوبر 2020 و10 أبريل 2021.

وأعلن حساب "إسرائيل تتكلم بالعربية"، التابع للخارجية الإسرائيلية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن وفداً رسمياً إسرائيلياً زار دبي (بدأ أمس وينتهي اليوم) لحضور اجتماع المشاركين الدوليين "إكسبو 2020".

ولفت إلى أن الاجتماع "يهدف إلى الاطلاع على الاستعدادات الجارية تمهيداً لانطلاق المعرض في دبي الذي ستشارك فيه إسرائيل".

وأشار إلى أن "إسرائيل تتطلع إلى عرض آخر ابتكاراتها في جناحها الخاص في إكسبو 2020".

وأعلنت الدولة العبرية في أكثر من مناسبة عزمها المشاركة في معرض "إكسبو دبي 2020" الدولي، وهو ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أكتوبر الماضي، على هامش جلسة الحكومة الأسبوعية.

وقال نتنياهو إن مشاركة "إسرائيل" في المعرض بدبي "تعكس تقدم التطبيع مع الدول العربية على الأرض".

واستطرد موضحاً أن بلاده "تقيم علاقات مع ست دول عربية على الأقل"، لافتاً إلى أن "التطبيع يتقدم خطوة بعد خطوة، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى علاقات سلمية"، على حد قوله.

وأشار إلى أن ذلك يحدث بفضل "سياستنا التي تدمج بين القوة والمصالح المشتركة ورؤية واعية جداً".