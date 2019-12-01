آخر الاخبار

قيادات حزب المؤتمر تحت الرقابة الصارمة والحوثيون يتوعدونهم بمصير كمصير زعيمهم عفاش دولة خليجية تقرر منع استقدام العمالة من 27 دولة وفد رسمي إسرائيلي في دبي.. ماذا يفعل هناك؟ أغتيال مسؤول أمني رفيع بـ«عدن» أول دولة عربية تتولى رئاسة مجموعة العشرين مصرع قيادي «حوثي» بنيران قوات الشرعية صعدة..سقوط مواقع حوثية هامة بأيدي قوات «الجيش» في هذا المتحف فقط.. التقط لنفسك صورة وانت جالسا على مليون دولار من عدن.. ”عيدروس الزبيدي“ يتحدى الجميع ويعلن الإنتصار ويؤكد ”لا تراجع عن الانفصال وهدفنا ليس منصب او وزارة“ القوات الإماراتية تعاود اغلاق مطار الريان بعد 4 أيام من إعلان إعادة تشغيله

سبأفون .. أصالة وتواصل

أغتيال مسؤول أمني رفيع بـ«عدن»

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 285

اغتيال مسؤولا أمنيا برصاص مجهولين في عدن

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الاحد ، مسؤولا أمنيا بالعاصمة الؤقتة عدن.

 

وقالت مصادر أمنية إن مسلحين على متن دراجة نارية، أطقلوا النار على مسؤول البحث الجنائي بالمنصورة، الضابط صلاح حجيلي، في شارع العيادات بالمنصورة وأردوه قتيلا على الفور، ولاذوا بالفرار.

 

الجدير بالذكر أن حجيلي كان قد تعرض لمحاولة اغتيال قبل ثلاث سنوات عبر وضع عبوة بسيارته، ونجا منها بأعجوبة.

 

وتعيش عدن فوضى أمنية كبيرة، وشلل عام في كافة مؤسساتها المختلفة إثر تمرد المجلس الانتقالي على الشرعية ومواجهة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

إقراء أيضاً
دولة خليجية تقرر منع استقدام العمالة من 27 دولة
توجية صارم من قائد محور «تعز»بشأن العناصر العابثة بأمن المدينة
يدومي «الإصلاح»يلتقي مسؤول فرنسي ويبحث معه سبل إنجاح اتفاق «الرياض»
صحيفة تكشف عن أسباب تأخر عودة الحكومة إلى «عدن»
ما حقيقة إستهداف «الحوثيين»لمقر قيادة التحالف جنوبي «اليمن»
صحيفة: السعودية والبحرين ترحبان بـ«خطة سلام» مع طهران
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة Economic News

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس