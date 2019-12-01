أغتيال مسؤول أمني رفيع بـ«عدن»

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اغتيال مسؤولا أمنيا برصاص مجهولين في عدن

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الاحد ، مسؤولا أمنيا بالعاصمة الؤقتة عدن.

وقالت مصادر أمنية إن مسلحين على متن دراجة نارية، أطقلوا النار على مسؤول البحث الجنائي بالمنصورة، الضابط صلاح حجيلي، في شارع العيادات بالمنصورة وأردوه قتيلا على الفور، ولاذوا بالفرار.

الجدير بالذكر أن حجيلي كان قد تعرض لمحاولة اغتيال قبل ثلاث سنوات عبر وضع عبوة بسيارته، ونجا منها بأعجوبة.

وتعيش عدن فوضى أمنية كبيرة، وشلل عام في كافة مؤسساتها المختلفة إثر تمرد المجلس الانتقالي على الشرعية ومواجهة الأجهزة الأمنية والعسكرية.