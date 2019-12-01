قيادات حزب المؤتمر تحت الرقابة الصارمة والحوثيون يتوعدونهم بمصير كمصير زعيمهم عفاش دولة خليجية تقرر منع استقدام العمالة من 27 دولة وفد رسمي إسرائيلي في دبي.. ماذا يفعل هناك؟ أغتيال مسؤول أمني رفيع بـ«عدن» أول دولة عربية تتولى رئاسة مجموعة العشرين مصرع قيادي «حوثي» بنيران قوات الشرعية صعدة..سقوط مواقع حوثية هامة بأيدي قوات «الجيش» في هذا المتحف فقط.. التقط لنفسك صورة وانت جالسا على مليون دولار من عدن.. ”عيدروس الزبيدي“ يتحدى الجميع ويعلن الإنتصار ويؤكد ”لا تراجع عن الانفصال وهدفنا ليس منصب او وزارة“ القوات الإماراتية تعاود اغلاق مطار الريان بعد 4 أيام من إعلان إعادة تشغيله
لقي قيادي حوثي مصرعه، الأحد، إثر قصف مدفعي للجيش الوطني استهدف مواقع الميليشيا شرقي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).
ونقلت قناة"يمن شباب"عن مصدر عسكري قولة : إن "قوات الجيش قصفت تجمعات للحوثيين في منطقة الجهيم شرق تعز، ما أسفر عن مقتل القيادي المكنى بـ"أبو الفضل العنسي" وإصابة عنصر آخر بجروح خطيرة".
وأشار إلى أن القيادي أبو الفضل يعد مسؤول استطلاع الحوثيين شرقي تعز.
والخميس الماضي، شهدت جبهتي الأربعين (شمالا) وكلابه (شرقا) معارك عنيفة اثر هجوم شنته مليشيا الحوثي على مواقع الجيش.
وبين الحين والأخر تتعرض مواقع الجيش لهجمات من قبل الحوثيين في محاولة لاستعادة مواقع خسروها سابقا، إلا أن قوات الجيش تتصدى لتلك الهجمات.