مصرع قيادي «حوثي» بنيران قوات الشرعية

الإثنين 02 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 12 صباحاً / غرفة الأخبار

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لقي قيادي حوثي مصرعه، الأحد، إثر قصف مدفعي للجيش الوطني استهدف مواقع الميليشيا شرقي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).

ونقلت قناة"يمن شباب"عن مصدر عسكري قولة : إن "قوات الجيش قصفت تجمعات للحوثيين في منطقة الجهيم شرق تعز، ما أسفر عن مقتل القيادي المكنى بـ"أبو الفضل العنسي" وإصابة عنصر آخر بجروح خطيرة".

وأشار إلى أن القيادي أبو الفضل يعد مسؤول استطلاع الحوثيين شرقي تعز.

والخميس الماضي، شهدت جبهتي الأربعين (شمالا) وكلابه (شرقا) معارك عنيفة اثر هجوم شنته مليشيا الحوثي على مواقع الجيش.

وبين الحين والأخر تتعرض مواقع الجيش لهجمات من قبل الحوثيين في محاولة لاستعادة مواقع خسروها سابقا، إلا أن قوات الجيش تتصدى لتلك الهجمات.