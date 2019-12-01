صعدة..سقوط مواقع حوثية هامة بأيدي قوات «الجيش»

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حققت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد، تقدما جديدا، في محور آزال شمالي محافظة صعدة.
وذكر موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت"بان قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من التباب المهمة، في منطقة آل ثابت، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في تلك التباب.
وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.
بالتزامن استهدفت مدفعية الجيش تجمعات المليشيا المتمردة في المنطقة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.