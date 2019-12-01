حادث برج القاهرة.. كيف وقع الانتحار المأساوي؟

الأحد 01 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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كشف مصدر داخل برج القاهرة، التفاصيل الحزينة لانتحار شاب مصري، بإلقاء نفسه من أعلى البرج الواقع في قلب العاصمة المصرية.

وقال المصدر إن شابين في منتصف العشرينيات، حضرا إلى برج القاهرة وصعدا إلى الأعلى، ويبدو أن أحدهما، ويحمل شهادة جامعية في الهندسة، اتخذ قرارًا بالانتحار بسبب مروره بأزمة نفسية، وفق ما نقل موقع “مصراوي”.

وفيما حاول رفيقه إقناعه بالعدول عن هذه الفكرة، انتهز الفرصة، وباغت صديقه بإلقاء نفسه من أعلى البرج.

وأشار المصدر، حسب “مصراوي” إلى أن الشاب الثاني أصيب بصدمة عصبية بعد مشاهدة سقوط صديقه من الارتفاع الشاهق، حيث تتحفظ عليه النيابة باعتباره الشاهد الأساسي للواقعة، لحين استجوابه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارا بمصرع شاب قفزا من أعلى البرج، حيث تم تشكيل فريق بحث لفحص الواقعة.

وافتتح برج القاهرة عام 1961، ويبلغ ارتفاعه 187 مترا، ويحيط سور بشرفته الدائرية، إلا أنه يمكن تجاوزها قفزا لذوي اللياقة البدنية المرتفعة.