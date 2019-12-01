لقائات مستمرة وجهود حثيثة.. رئيس الوزراء يسعى لكسر احتكار المشتقات في المناطق المحررة واتخاذ موقف أممي حازم لوقف تصعيد الحوثيين في الحديدة

الأحد 01 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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استقبل رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الأحد 1 ديسمبر/كانون الأول، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، الجنرال اباهيجيت غوها.

واستعرض اللقاء بحضور رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء محمد عيضة، سير عمل البعثة الأممية ولجنة تنسيق إعادة الانتشار والمعوقات التي تواجهها، جراء استمرار تعنت مليشيات الحوثي وعدم تقيدها بتنفيذ اتفاق استوكهولم، وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

ولفت رئيس الوزراء إلى ان استمرار التعنت والمماطلة من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية في تنفيذ اي التزام بموجب اتفاق استوكهولم منذ توقيعه في ديسمبر من العام الماضي برعاية الأمم المتحدة، يؤكد عدم جديتها في المضي نحو تحقيق السلام وتحدي الجهود الأممية والدولية.

وأكد ان استماتة الحوثيين في محاولة تجزئة تنفيذ الاتفاق بشأن الحديدة وتغاضي الأمم المتحدة عن ذلك يعد ”تهديدا لمسار السلام المقترح“، مشيرا إلى أن التصعيد والخروقات الأخيرة ”غير مبررة ويجب إدانتها بكل صراحة ووضوح“.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على موقف الحكومة في ضرورة تنفيذ اتفاق الحديدة لا سيما ما يتعلق بقوات الأمن والسلطة المحلية وانسحاب مليشيا الحوثي من موانئ ومدينة الحديدة وفتح الممرات الإنسانية.

وشدد على ضرورة اتخاذ موقف حازم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تجاه هذه التصرفات الرعناء من قبل المليشيات الحوثية وتحديها السافر لكل الجهود الرامية لتحقيق السلام، حسب قوله.

كسر احتكار المشتقات النفطية

الى ذلك، ترأس رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا آخر لمناقشة كسر احتكار المشتقات النفطية وتوفير الاحتياجات الكافية منها للمواطنين ومحطات الكهرباء.

وأقر الاجتماع، بحضور وزيري المالية سالم بن بريك والكهرباء والطاقة محمد العناني، ومديرة شركة النفط في عدن انتصار العراشة، تشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة للرقابة على المناقصات وإتاحة الفرصة لجميع التجار، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات التي يعاني منها المواطنين.

واستعرض الاجتماع عدد من العروض المتاحة لشراء النفط، والبدائل العاجلة المتاحة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، بما من شانه تخفيف حدة الانقطاعات في خدمة الكهرباء، وضخ المشتقات النفطية إلى المحطات للبيع للمواطنين بأسعار معقولة.

وأكد رئيس الوزراء، في الاجتماع على الدور التكاملي على المستويين المركزي والمحلي لإيجاد المعالجات الضرورية لحل أزمة المشتقات النفطية، مشددا على ضرورة التعامل بمسؤولية وبجهد استثنائي لتجاوز التحديات والعوامل القائمة، لضمان توفير المشتقات النفطية للمواطنين، ومحطات الكهرباء، والحرص على عدم تكرار حدوث أي اختناقات تموينية في هذا الجانب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أولويات الحكومة، وبموجب توجيهات الرئيس هي تحسين الخدمات وتطبيع الأوضاع، وهو ما يستدعي العمل بصورة تكاملية لتحقيق ذلك.