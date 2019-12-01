من عدن.. ”عيدروس الزبيدي“ يتحدى الجميع ويعلن الإنتصار ويؤكد ”لا تراجع عن الانفصال وهدفنا ليس منصب او وزارة“ القوات الإماراتية تعاود اغلاق مطار الريان بعد 4 أيام من إعلان إعادة تشغيله قبل مغادرته الإمارات... رسالة من ولي عهد السعودية لمحمد بن زايد حادث برج القاهرة.. كيف وقع الانتحار المأساوي؟ لقائات مستمرة وجهود حثيثة.. رئيس الوزراء يسعى لكسر احتكار المشتقات في المناطق المحررة واتخاذ موقف أممي حازم لوقف تصعيد الحوثيين في الحديدة قرار صادم من الكويت بحق مواطني 27 دولة ”مخطط خطير“ يستهدف جيش ”الشرعية“ وضغوطات كبيرة تمارس على قيادة وزارة الدفاع و”المقدشي“ يوجه خطابا عاجلا لـ”هادي“ ممثلة مصرية تنتقد زميلتين لها بسبب خلعهما الحجاب ”معين عبدالملك“ يعلن تفاصيل مبادرة جديدة وافقت عليها الأمم المتحدة ويكشف عن ”ابتزاز“ كم سنة ستستغرق إعادة إعمار سوريا؟.. بشار الأسد يجيب
وجهت ممثلة مصرية، انتقادا شديد اللهجة لزميلتين لها، على خلفية نزعهما الحجاب بعد وضعه لما يقارب الـ27 عاما.
وقالت الممثلة المصرية عفاف شعيب خلال حلولها ضيفة على برنامج “تحيا الستات” المذاع على فضائية النهار، والذي تقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب: “أنا بصراحة زعلت واتضايقت لما عرفت إنهم خلعوا الحجاب، سهير رمزي وشهيرة”، بسبب خلعهما الحجاب بعد ارتدائه لـ27 عاما.
وأكدت شعيب أنها لا تعرف سببا لخلعهما الحجاب، رغم أن الناس كانوا يحبون إطلالة الممثلتين بالحجاب، مستدركة بقولها: “القرار في النهاية قرارهما ولهما حرية اتخاذه”.
وعللت سبب تضايقها وانزعاجها من الأمر بقولها: “لو كانوا خلعوا الحجاب من 10 سنين كان ممكن نتقبل الفكرة، ولكن بهذه السن!”، مستهجنة في الوقت ذاته خلع حلا شيحة الحجاب، متسائلة: “طيب لبستيه ليه؟ ولا أنتي لبستيه إرضاء لعريس جديد كان جايلك”.