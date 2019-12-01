ممثلة مصرية تنتقد زميلتين لها بسبب خلعهما الحجاب

الأحد 01 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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وجهت ممثلة مصرية، انتقادا شديد اللهجة لزميلتين لها، على خلفية نزعهما الحجاب بعد وضعه لما يقارب الـ27 عاما.

وقالت الممثلة المصرية عفاف شعيب خلال حلولها ضيفة على برنامج “تحيا الستات” المذاع على فضائية النهار، والذي تقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب: “أنا بصراحة زعلت واتضايقت لما عرفت إنهم خلعوا الحجاب، سهير رمزي وشهيرة”، بسبب خلعهما الحجاب بعد ارتدائه لـ27 عاما.

وأكدت شعيب أنها لا تعرف سببا لخلعهما الحجاب، رغم أن الناس كانوا يحبون إطلالة الممثلتين بالحجاب، مستدركة بقولها: “القرار في النهاية قرارهما ولهما حرية اتخاذه”.

وعللت سبب تضايقها وانزعاجها من الأمر بقولها: “لو كانوا خلعوا الحجاب من 10 سنين كان ممكن نتقبل الفكرة، ولكن بهذه السن!”، مستهجنة في الوقت ذاته خلع حلا شيحة الحجاب، متسائلة: “طيب لبستيه ليه؟ ولا أنتي لبستيه إرضاء لعريس جديد كان جايلك”.