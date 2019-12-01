هل تراجع أسد الهلال عن وعده لمحمد بن سلمان؟

الأحد 01 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أثار المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، هداف نادي الهلال السعودي، الكثير من الجدل، بشأن مستقبله رفقة "الزعيم"، برده على العديد من رسائل جماهير فريقه السابق غلطة سراي التركي.

ووفقا لموقع "fotomac" التركي، فإن غوميز رد على مطالبة جماهير فريقه السابق غلطة سراي، بالعودة مرة أخرى، قائلا: "عندما أعود سأكون أكثر شراسة من ذي قبل مثل الأسد تماما".

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من توجيه غوميز رسالة إلى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، شدد خلالها على ولائه للفريق ومواصلة التألق عقب التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

ونشر غوميز صورة على حسابه في "تويتر" إلى جوار ولي العهد وعلق عليها: "إنه لشرف لي تلبية دعوة ولي العهد محمد بن سلمان بعد الفوز بدوري أبطال آسيا. سيكون أسدك مستعدا دائما للقتال وحماية عرينه".

وانتقل غوميز (34 عاما)، إلى صفوف الهلال في صيف 2018، قادما من غلطة سراي مقابل 6 ملايين يورو، ويستمر عقده مع الفريق السعودي حتى صيف 2020.

ولعب غوميز 55 مباراة بقميص الهلال السعودي، أحرز خلالها 41 هدفا، وصنع 9 أخرى، وحصل على لقب هداف دوري أبطال آسيا، برصيد 11 هدفا، ليقود "الزعيم" للتتويج بالبطولة.

ويشتهر غوميز باحتفاله عقب تسجيله الأهداف عبر السير على يديه وركبته والزئير مثل الأسد ويتوجه نحو الشباك لتقطيعها.