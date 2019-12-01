البحث عن مئات الملايين.. الحكومة ”الشرعية“ تحاسب أول محافظ جنوبي موال للانتقالي الجنوبي وتمهله 30 يوما

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كشفت وثيقة حكومية، الأحد 1 ديسمبر/كانون الأول، عن محاسبة وزير المالية سالم بن بريك، لمحافظ محافظة الضالع اللواء علي مقبل ومطالبته بالكشف عن مصير 250 مليون ريال صرفتها الحكومة لدعم الجبهات وإغاثة النازحين.
وبحسب المذكرة فقد طالب الوزير من محافظ الضالع بتصفية العهدة المالية المقدرة (250) مليون ريال يمني، قبل نهاية العام والتي استلمها المحافظ كدعم حكومي لجبهة الضالع وإيواء وأغاثه النازحين.
ومطلع العام الجاري، اعتمدت الحكومة مبلغ مليار ريال يمني لدعم جبهات الضالع وإيواء النازحين.
ويعد محافظ الضالع اللواء علي مقبل أحد الموالين لما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً ويتلقى الأوامر والتوجيهات من قيادة المجلس بالمحافظة.