بعد ساعات من تهديده.. الحكومة تستجيب لمطالب ”بن عديو“ و”معين عبدالملك“ ينجح في احتواءه

الأحد 01 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وجّه رئيس الوزراء معين عبدالملك، مساء السبت، بمعالجة مشكلات الكهرباء في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن) بشكل عاجل، وتوفير احتياجاتها من الوقود بشكل فوري.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس الوزراء، مع محافظ شبوة محمد بن عديو؛ أطلع خلاله على الأوضاع الخدمية في المحافظة، والإشكالات القائمة بشأن توفير وقود الكهرباء.

وحث ”عبدالملك“ الوزارات والجهات المعنية بضرورة التنسيق مع السلطة المحلة في شبوة؛ والعمل من أجل تجاوز التحديات، وضمان الحلول المستدامة لاستمرار خدمة الكهرباء للمواطنين.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة عدم السماح بتكرار هذه الإشكاليات مستقبلاً.

وأكد أن الحكومة حريصة على تحسين الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة، ومنها شبوة، مشيراً إلى سعي الحكومة لإيجاد حلول مستدامة تضمن استقرار وديمومة هذه الخدمات للمواطنين.

من جهته، عبر محافظ شبوة، عن تقديره لاهتمام رئيس الوزراء، ومتابعته للمشكلات في شبوة، وإصدار توجيهات لحلها.

ويأتي هذا التوجيه الحكومي بعد ساعات من تهديد المحافظ بن عديو بإيقاف إنتاج تصدير النفط الخام، في حال تخلف الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المحافظة.

ومنح ”بن عديو“ مهلة لوزارة المالية مدتها 48 ساعة، من أجل استكمال إجراءات صرف مخصص شركة أجريكو ومستحقات كهرباء المحافظة.

وتشهد كهرباء عتق انقطاعات متواصلة لخدمة التيار الكهربائي بعد رفض شركة أجريكو العمل؛ نتيجة عدم صرف وزارة المالية لمستحقاتها رغم توجيهات رئيس الوزراء بذلك.