صحيفة سعودية : قطر سترحل الإخوان المسلمين إلى هذه الدولة

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ادعت صحيفة سبق السعودية، أن أمير قطر تميم بن حمد، يدرس ترحيل أعضاء جماعة الإخوان المتواجدين داخل البلاد، إلى دولة بشرق آسيا.
وبحسب الصحيفة : فإن امير قطر ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إمكانية استقبال تركيا أعضاء الإخوان المتواجدين بالدوحة.
واضافت الصحيفة، إلى أن تميم بن حمد أبدى للرئيس التركي انزعاجه من تضرر الاقتصاد القطري ٬ بسبب المقاطعة الخليجية؛ لذلك حان وقت رحيل الإخوان من الدوحة؛ للخروج من الأزمة القطرية التي تعيشها حاليًا.
يُذكر أن صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، كانت قد كشفت عن مساعٍ لحل الازمة الخليجية ؛ موضحة أن الدوحة عرَضت استعدادها قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين؛ في سبيل إنهاء الخلاف وإعادة العلاقات.