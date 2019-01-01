الأرصاد يوجه تحذيرا هاما للمواطنين في 8 محافظات

الأحد 01 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حذر الارصاد ، اليوم الاحد، من موجة صقيع ،متوقعا هطول أمطار في عدد المحافظات اليمنية.

ونبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة والجافة أثناء المساء والصباح الباكر.

وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم الاحد ، أن تأثير الكتلة الهوائية الباردة مستمر على أغلب المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة القادمة .

وتوقع المركز أن يسود الطقس البارد والجاف على المرتفعات الجبلية خاصة محافظات عمران، صعدة، صنعاء، ذمار، البيضاء وأجزاء من محافظات إب، أبين، الضالع وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية أثناء المساء والصباح الباكر.