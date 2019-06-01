الفريق علي محسن يغادر الرياض وينوب الرئيس هادي في هذه المهمة

الأحد 01 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- سبأ

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يغادر نائب الرئيس اليمني اليوم الاحد الرياض متوجها الى اسبانيا على رأس وفد يمني.

وقالت وكالة سبأ الرسمية سيتوجه نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الاحد ، إلى مملكة إسبانيا لترؤس وفد اليمن نيابة عن الرئيس عبدربه منصور هادي، في مؤتمر الأطراف 25 (COP25) بشأن تغير المناخ، والذي سيعقد في العاصمة الاسبانية مدريد.

ومن المقرر أن يعقد نائب رئيس الجمهورية على هامش المؤتمر لقاءات مكثفة بالقادة والمسؤولين في الدول المشاركة لبحث العلاقات بين بلادنا والدول المختلفة وسبل تعزيزها وتطويرها، وإطلاعهم على جهود إحلال السلام والدور الأخوي للأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، وسيبحث الشراكة مع الأشقاء والأصدقاء في مجالات عدة وفي مقدمتها ملف التنمية وملف محاربة الارهاب.

وتبحث القمة التي يحضرها قادة وممثلون عن 200 دولة، المشاكل البيئية المختلفة.

يرافق نائب رئيس الجمهورية القائم بأعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ووكيل وزارة المياه والبيئة القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس عمار العولقي.