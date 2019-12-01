ماذا قال مدرب اليمن بعد خسارتين ثقيلتين وبماذا وعد في مباراة العراق؟

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قال سامي النعاش المدير الفني للمنتخب اليمني، امس السبت، إن الوضع العام في بلاده لا يساعد على إيجاد منتخب قوي لأن النشاط الرياضي متوقف.
جاء ذلك، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة العراق، بعد تعرض المنتخب اليمني للهزيمة مرتين أمام الإمارات 3-0، ثم قطر 6-0.
وقال سامي النعاش المدير الفني للمنتخب اليمني، إنه يسعى لتحسين صورة فريقه في مباراة العراق، المقرر إجراؤها يوم غدا الإثنين، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في كأس الخليج لكرة القدم المقامة في قطر (خليجي 24)، بعد التعرض للهزيمة مرتين أمام الإمارات 0- 3، ثم قطر 0- 6. وخروجه الفعلي من البطولة.
فيما حذر السلوفيني سريتشكو كاتانيتش المدير الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم فريقه من فخ المباراة مع اليمن.
وفي المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة العراق، قال النعاش “الهدف في المباراة القادمة تحسين الصورة ولدينا طموح لنتيجة جيدة وسيكون هناك تغيير بسيط أمام العراق”.
فيما قال مدرب العراق كاتانيتش: «تأهلنا للمرحلة المقبلة وهو أمر مهم بالنسبة لي. المنتخب اليمني لا يبدو بالسهولة التي يراها البعض».
وعن اللاعب الذي يمكنه تعويض سعد ناطق المصاب، قال كاتانيتش: «أتمنى أن يكون ناطق جاهزا رغم إصابته بكسر في الأنف وإذا لم يكن ممكنا سنجد مَنْ يمكنه تعويض غيابه».
وأوضح كاتانيتش أن الحديث عن رحيله ليس سوى استفسارات من الإعلاميين، ولكن الاتحاد العراقي لم يتحدث معه بهذا الشأن أبدا.
اما النعاش فقال ، “الوضع العام في اليمن لا يساعد على إيجاد منتخب قوي لأن النشاط الرياضي متوقف، وهناك عناصر لا تمتلك خبرات تشارك للمرة الأولى، الأداء والنتيجة جانبان مختلفان، النتيجة ثقيلة وواضحة، ولكن إذا نظرنا إلى الأداء نستطيع أن ننصف المنتخب اليمني”.
وأكد مدرب اليمن، “كرة القدم هي الوحيدة التي تجمع اليمنيين، وهي متنفس وعشق لكُل اليمنيين والجماهير ستستمر في مساندة المنتخب، هناك أمور كثيرة تمنع تطور المنتخب، ولا يمكن الأستمرار إلا بوجود حالة طبيعية”.