السعودية تدفع بقوة عسكرية كبيرة الى جنوب اليمن والارتال تتحرك لهذه المهمة

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وصلت قوة عسكرية سعودية، السبت، إلى مدينة عتق مركز محافظة شبوة جنوبي اليمن، تتكون من عدد من المدرعات والمعدات العسكرية المختلفة.
وقال مصدر محلي، للأناضول، إن أكثر من 40 مدرعة ومعدات عسكرية مختلفة وصلت مساء اليوم إلى "عتق" عاصمة محافظة شبوة، في إطار عملية التموضع المتفق عليها مؤخرا بين السعودية والإمارات، شريكتها في التحالف العربي.
وأضاف المصدر، أن أرتال القوة العسكرية ستواصل سيرها باتجاه أبين ثم العاصمة المؤقتة عدن، للالتحاق بقوات الحماية الرئاسية.
وقبل شهر من الآن وصلت إلى عدن، دفعتان من القوات العسكرية السعودية عبر سفينة رست بميناء المدينة، وعلى متنها مئات الجنود والضباط السعوديين، وعشرات المدرعات والمعدات العسكرية.
وفي وقت سابق، انتشرت قوات سعودية في بعض المواقع الاستراتيجية المهمة في عدن، بينها (المطار، والميناء، وقصر معاشيق الرئاسي).