عاجل عودة الاغتيالات إلى عدن.. تصفية مسؤول أمني رفيع

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اغتال مسلحون مجهولون، قبل قليل، مسؤولا أمنيا بالعاصمة الؤقتة عدن.
وقالت مصادر أمنية إن مسلحين على متن دراجة نارية، أطقلوا النار على مدير البحث الجنائي بالمنصورة، صلاح حجيلي، بالقرب من منزله في شارع العيادات بالمنصورة وأردوه قتيلا على الفور، ولاذوا بالفرار.
الجدير بالذكر أن حجيلي كان قد تعرض لمحاولة اغتيال قبل ثلاث سنوات عبر وضع عبوة بسيارته، ونجا منها بأعجوبة. وتعيش عدن فوضى أمنية كبيرة، وشلل عام في كافة مؤسساتها المختلفة إثر تمرد المجلس الانتقالي على الشرعية ومواجهة الأجهزة الأمنية والعسكرية.