مسؤول يمني يحذر من تصعيد حوثي خطير  

الأحد 01 ديسمبر-كانون الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت الحكومة اليمنية، أن «تلويح ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، باستهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتهديداتها بالإضرار بالأمن الإقليمي والدولي، يؤكد عدم استعدادها للسلام، وعدم اكتراثها بجهود إنهاء الحرب في اليمن».

ووصفت، تصريحات الميليشيات بأنه «تصعيد خطر»، مشيرة إلى أن «ذلك يأتي بعد أيام من مبادرة تحالف دعم الشرعية، التي تضمنت إطلاق سراح 200 أسير حوثي، وتسيير رحلات جوية؛ لنقل المرضى من العاصمة المختطفة، صنعاء». كما لفتت إلى أن «هذه التصريحات الاستفزازية تؤكد استراتيجية الميليشيات الحوثية، القائمة على المراوغة والتضليل والكذب والخداع»، معتبرة «حديثها عن السلام مجرد استراحة؛ لالتقاط الأنفاس والترتيب لجولة جديدة من الدم بأدوات أكثر خطورة دون اكتراث للجهود التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء؛ لإنهاء الحرب وإحلال السلام».

‏وحذرت من «ألاعيب ميليشيات الحوثي، التي يعرفها اليمنيون جيداً منذ عام 2003»، مؤكدة أن «الضغط العسكري وحده من سيجبرها على الالتحاق بجهود حل الأزمة التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء، ويقودها إلى طاولة الحوار على قاعدة المرجعيات الثلاث، ويحقق السلام المستدام الذي يستحقه كل اليمنيين».